У центрі для біженців у Польщі масово отруїлися українці





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Симптоми отруєння мають 8 дорослих і 15 дітей. Погіршення самопочуття вони відчули у п'ятницю ввечері, 25 листопада. Санітарна інспекція під час обстеження кухні та харчоблоку порушень не виявила.



"Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в Нисі Норберт Крайчі.



Своєю чергою, польський воєвода Славомір Клосовський заявив, що за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер. Адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі для українських біженців у польських Глухолазах в Опольському воєводстві отруїлися понад 20 осіб, зокрема й дітей. Їх шпиталізували.Про це повідомляє видання in Poland.Симптоми отруєння мають 8 дорослих і 15 дітей. Погіршення самопочуття вони відчули у п'ятницю ввечері, 25 листопада. Санітарна інспекція під час обстеження кухні та харчоблоку порушень не виявила."Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо у інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - розповів директор лікарні в НисіСвоєю чергою, польський воєводазаявив, що за попередньою інформацією, отруєння може мати вірусний характер. Адже в одного хворого виявили симптоми норовірусу.

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