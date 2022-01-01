У Луцьку невідомий підпалив автомобіль і втік. ВІДЕО





Про це телеканалу



Подія трапилася 26 листопада о 05:00 годині на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.



На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.



Встановили, що внаслідок загоряння автомобіль «форд» зазнав механічних ушкоджень.



Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.



Триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вранці 26 листопада на вулиці Домни Гордіюк підпалили автомобіль.Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Подія трапилася 26 листопада о 05:00 годині на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції.Встановили, що внаслідок загоряння автомобіль «форд» зазнав механічних ушкоджень.Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.Триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини події.

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