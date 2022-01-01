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Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються, – Арахамія

Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються, – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вкотре наголосив, що наступний тиждень може бути важким, і зазначив, що влада, військові і екстрені служби готуються до цього.

Про це він написав у телеграмі.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові", - написав голова фракції.

Арахамія закликав кожного українця додатково подбати про себе та свої родини. Зокрема, зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони і павербанки, а також дізнатися, де найближчий "Пункт незламності".




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Теги: Давид Арахамія, пункт незламності
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