Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються, – Арахамія

Давид Арахамія вкотре наголосив, що наступний тиждень може бути важким, і зазначив, що влада, військові і екстрені служби готуються до цього.



Про це він



"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.



Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові", - написав голова фракції.



Арахамія закликав кожного українця додатково подбати про себе та свої родини. Зокрема, зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони і павербанки, а також дізнатися, де найближчий "Пункт незламності".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова фракції "Слуга народу"вкотре наголосив, що наступний тиждень може бути важким, і зазначив, що влада, військові і екстрені служби готуються до цього.Про це він написав у телеграмі."Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові", - написав голова фракції.Арахамія закликав кожного українця додатково подбати про себе та свої родини. Зокрема, зробити запас води, їжі тривалого зберігання, зарядити телефони і павербанки, а також дізнатися, де найближчий

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