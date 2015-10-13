На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди





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Життя штаб-сержанта Дениса Ткача обірвалося в перший день повномасштабного вторгнення, під час бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою на Луганщині.



Старший сержант Сергій Дишко загинув 8-го травня на «Азовсталі» від кулі снайпера.



Указами Президента України обох прикордонників посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідним загиблих прикордонників вручили державні нагороди.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Життя штаб-сержантаобірвалося в перший день повномасштабного вторгнення, під час бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою на Луганщині.Старший сержантзагинув 8-го травня на «Азовсталі» від кулі снайпера.Указами Президента України обох прикордонників посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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