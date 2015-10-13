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На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди

На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди
На Волині рідним загиблих прикордонників вручили державні нагороди.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Життя штаб-сержанта Дениса Ткача обірвалося в перший день повномасштабного вторгнення, під час бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою на Луганщині.

Старший сержант Сергій Дишко загинув 8-го травня на «Азовсталі» від кулі снайпера.

Указами Президента України обох прикордонників посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.


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Теги: Прикордонники, захисники, нагороди
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