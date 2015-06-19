 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти за добу убили 7 цивільних в Україні

Російські окупанти за добу убили 7 цивільних в Україні
За минулу добу від рук російських загарбників загинули 7 осіб, ще 19 отримали поранення.

Про це інформують заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та голови ОВА у телеграмі, передає "Українська правда".

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 26 листопада: Дніпропетровська область (10 поранених), Донецька область (5 загиблих, 4 поранених), Харківська область (1 загиблий (на міні), 3 поранених), Херсонська область (1 загиблий, 2 поранених)", - повідомляє Тимошенко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Шульське, що в Лозівському районі. Чоловік загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Окупанти, вбивство, жертви
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:29
Наступний тиждень може бути важким – влада і військові готуються, – Арахамія
Сьогодні, 14:34
На Шаччині місцевим жителям розповіли про план можливої евакуації в разі загрози
Сьогодні, 13:37
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:06
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:29
У центрі для біженців у Польщі масово отруїлися українці
Сьогодні, 18:00
Російські окупанти за добу убили 7 цивільних в Україні
Сьогодні, 17:27
У Луцьку невідомий підпалив автомобіль і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців «Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
24 травень, 13:11
У США затримали підозрюваного у вбивстві дев’яти людей У США затримали підозрюваного у вбивстві дев’яти людей
19 червень, 2015, 08:02
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:06
ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 310 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
24 листопад, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:29
 0
У центрі для біженців у Польщі масово отруїлися українці
Сьогодні, 18:00
 0
Російські окупанти за добу убили 7 цивільних в Україні
Сьогодні, 17:27
 0
У Луцьку невідомий підпалив автомобіль і втік. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8