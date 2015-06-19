Російські окупанти за добу убили 7 цивільних в Україні





Про це інформують заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та голови ОВА у телеграмі,



"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 26 листопада: Дніпропетровська область (10 поранених), Донецька область (5 загиблих, 4 поранених), Харківська область (1 загиблий (на міні), 3 поранених), Херсонська область (1 загиблий, 2 поранених)", - повідомляє Тимошенко.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Шульське, що в Лозівському районі. Чоловік загинув на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу від рук російських загарбників загинули 7 осіб, ще 19 отримали поранення.Про це інформують заступник керівника Офісу президентата голови ОВА у телеграмі, передає "Українська правда"."Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 26 листопада: Дніпропетровська область (10 поранених), Донецька область (5 загиблих, 4 поранених), Харківська область (1 загиблий (на міні), 3 поранених), Херсонська область (1 загиблий, 2 поранених)", - повідомляє Тимошенко.Голова Харківської ОВАповідомив, що 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі у селі Шульське, що в Лозівському районі. Чоловік загинув на місці.

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