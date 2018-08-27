На Шаччині місцевим жителям розповіли про план можливої евакуації в разі загрози
Сьогодні, 13:37
У селах Піщанського старостинського округу (староста Петро Мегель) здійснили подвірний обхід, під час якого мешканців ознайомили з планом можливої евакуації.
Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці, передає Район.Шацьк.
Водночас жителям населених пунктів роздали письмові рекомендації про дії у випадку загрози вторгнення з боку Білорусі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що розвідка спростувала інформацію про можливу атаку з Білорусі.
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Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці, передає Район.Шацьк.
Водночас жителям населених пунктів роздали письмові рекомендації про дії у випадку загрози вторгнення з боку Білорусі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що розвідка спростувала інформацію про можливу атаку з Білорусі.
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