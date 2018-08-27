На Шаччині місцевим жителям розповіли про план можливої евакуації в разі загрози





Про це



Водночас жителям населених пунктів роздали письмові рекомендації про дії у випадку загрози вторгнення з боку Білорусі.







Нагадаємо, раніше ми писали, що розвідка спростувала інформацію про можливу атаку з Білорусі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селах Піщанського старостинського округу (староста Петро Мегель) здійснили подвірний обхід, під час якого мешканців ознайомили з планом можливої евакуації.Про це інформує Шацька селищна рада у фейсбуці, передає Район.Шацьк.Водночас жителям населених пунктів роздали письмові рекомендації про дії у випадку загрози вторгнення з боку Білорусі.Нагадаємо, раніше ми писали, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію