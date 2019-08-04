У Луцьку ТРЦ «ПортCity» працюватиме попри відсутність світла





Про це



«Сьогодні, 27 листопада, ТРЦ буде вимкнено на 100% від електропостачання для проведення ремонтних робіт. Але ми будемо працювати на генераторах в обох чергах та при мінімальному освітлені», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, сьогодні,



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