У Луцьку ТРЦ «ПортCity» працюватиме попри відсутність світла
Сьогодні, 12:35
Сьогодні, 27 листопада, торгово-розважальний центр «ПортCity» у Луцьку працюватиме під час вимкнення електроенергії.
Про це пишуть на сторінці ТРЦ «ПортCity».
«Сьогодні, 27 листопада, ТРЦ буде вимкнено на 100% від електропостачання для проведення ремонтних робіт. Але ми будемо працювати на генераторах в обох чергах та при мінімальному освітлені», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла.
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Про це пишуть на сторінці ТРЦ «ПортCity».
«Сьогодні, 27 листопада, ТРЦ буде вимкнено на 100% від електропостачання для проведення ремонтних робіт. Але ми будемо працювати на генераторах в обох чергах та при мінімальному освітлені», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла.
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