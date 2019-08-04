У Луцьку ТРЦ «ПортCity» працюватиме попри відсутність світла

У Луцьку ТРЦ «ПортCity» працюватиме попри відсутність світла
Сьогодні, 27 листопада, торгово-розважальний центр «ПортCity» у Луцьку працюватиме під час вимкнення електроенергії.

Про це пишуть на сторінці ТРЦ «ПортCity».

«Сьогодні, 27 листопада, ТРЦ буде вимкнено на 100% від електропостачання для проведення ремонтних робіт. Але ми будемо працювати на генераторах в обох чергах та при мінімальному освітлені», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла.

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Теги: «ПортCity», генератор, світло
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