Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла

Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла
У неділю 27 листопада з 14:00 до 16:00 буде планово знеструмлено значну частину Луцька.

Про це повідомили у “Волиньобленерго”.

Для проведення робіт з 14:00 до 16:00 одночасно припинять електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.

"Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів", - йдеться у повідомленні обленерго.


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Теги: Луцьк, світло
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