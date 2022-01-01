Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла





Про це



Для проведення робіт з 14:00 до 16:00 одночасно припинять електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.



"Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів", - йдеться у повідомленні обленерго.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю 27 листопада з 14:00 до 16:00 буде планово знеструмлено значну частину Луцька.Про це повідомили у “Волиньобленерго”.Для проведення робіт з 14:00 до 16:00 одночасно припинять електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста."Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів", - йдеться у повідомленні обленерго.

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