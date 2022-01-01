Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла
Сьогодні, 15:43
У неділю 27 листопада з 14:00 до 16:00 буде планово знеструмлено значну частину Луцька.
Про це повідомили у “Волиньобленерго”.
Для проведення робіт з 14:00 до 16:00 одночасно припинять електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.
"Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів", - йдеться у повідомленні обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у “Волиньобленерго”.
Для проведення робіт з 14:00 до 16:00 одночасно припинять електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.
"Вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів", - йдеться у повідомленні обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З російського полону звільнили волинянина Івана Полячука
Сьогодні, 16:58
Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха
Сьогодні, 16:33
Завтра, 27 листопада, у значній частині Луцька кілька годин не буде світла
Сьогодні, 15:43
Росія обстріляла Дніпро: є поранені
Сьогодні, 15:19
З російського полону звільнили ще 12 українців
Сьогодні, 15:08
Медіа