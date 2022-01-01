Росія обстріляла Дніпро: є поранені
Сьогодні, 15:19
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада.
Про це написав Філатов у Facebook.
"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.
Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА", - написав Філатов.
ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.
"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.
Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - написав голова ОВА Валентин Резніченко.
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Про це написав Філатов у Facebook.
"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.
Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА", - написав Філатов.
ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.
"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.
Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - написав голова ОВА Валентин Резніченко.
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