Росія обстріляла Дніпро: є поранені

Борис Філатов повідомив про приліт російської ракети в місті близько полудня 26 листопада.



Про це написав Філатов у



"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП.



Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від ВА", - написав Філатов.



ОВА повідомила про 7 частково зруйнованих приватних будинків.



"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані.



Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - написав голова ОВА Валентин Резніченко.

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