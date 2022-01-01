На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО

На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО
Матері загиблого волинського Героя Павла Чахрайчука вручили орден сина «За мужність».

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради.

Останній дар від 503-го окремого батальйону морських піхотинців волинському Герою Павлу Чахрайчуку вручили посмертно.
На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО

Орден «За мужність» 3-го ступеня передали матері захисника – Катерині Петрівні.

Загинув Павло Чахрайчук 1 квітня 2022 року в селі Новоукраїнка Донецької області.

Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках.
На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО
На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО

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Теги: орден, загиблий син, військовий, Ківерці, Чахрайчук
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