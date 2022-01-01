На Волині матері загиблого Героя вручили орден сина. ФОТО

Павла Чахрайчука вручили орден сина «За мужність».



Про це



Останній дар від 503-го окремого батальйону морських піхотинців волинському Герою Павлу Чахрайчуку вручили посмертно.



Орден «За мужність» 3-го ступеня передали матері захисника – Катерині Петрівні.



Загинув Павло Чахрайчук 1 квітня 2022 року в селі Новоукраїнка Донецької області.



Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках.



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