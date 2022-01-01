Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники

Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок суботи, 26 листопада.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні із Росією загинув волинянин Михайло Омелянчук
Сьогодні, 13:44
Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Сьогодні, 13:00
Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП
Сьогодні, 12:29
В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів
Сьогодні, 12:25
На Волині горів будинок: з вогню врятували 3 дітей та маму. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів
25 листопад, 10:57
Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів Українські воїни знищили вже майже 83 900 російських окупантів
19 листопад, 10:00
ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
14 листопад, 09:13
Українські військові знищили ще 530 окупантів Українські військові знищили ще 530 окупантів
07 листопад, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні із Росією загинув волинянин Михайло Омелянчук
Сьогодні, 13:44
 0
Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Сьогодні, 13:00
 0
Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП
Сьогодні, 12:29
 0
В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині горів будинок: з вогню врятували 3 дітей та маму. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8