Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Сьогодні, 13:00
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок суботи, 26 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
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