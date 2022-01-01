Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП
Сьогодні, 12:29
До Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся житель району та повідомив, що його односелець заволодів автомобілем "Шкода", скоїв на ньому ДТП та зник з місця пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автомобіль зазнав механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок автопригоди немає.
Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та викраденого автомобіля. З місця події вилучили речові злочини,зокрема і автомобіль.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено підозру у скоєному та обрано запобіжний захід. Затриманий уже раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автомобіль зазнав механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок автопригоди немає.
Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та викраденого автомобіля. З місця події вилучили речові злочини,зокрема і автомобіль.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено підозру у скоєному та обрано запобіжний захід. Затриманий уже раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.
Триває слідство.
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