Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП

До Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся житель району та повідомив, що його односелець заволодів автомобілем "Шкода", скоїв на ньому ДТП та зник з місця пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автомобіль зазнав механічних ушкоджень. Постраждалих внаслідок автопригоди немає.Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та викраденого автомобіля. З місця події вилучили речові злочини,зокрема і автомобіль.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде оголошено підозру у скоєному та обрано запобіжний захід. Затриманий уже раніше мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності.Триває слідство.