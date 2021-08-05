На Волині горів будинок: з вогню врятували 3 дітей та маму. ФОТО

Сьогодні вранці, 26 листопада, виникла пожежа в житловому будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширської міської громади. Рятувальники оперативно евакуювали 3-х діток та їх маму з будинку, а також врятували оселю від знищення вогнем.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.Із задимленого будинку врятували 4-х осіб: двох хлопчинів 2016 і 2020 років народження, дівчинки 2018 р.н. та їх маму.За годину вогонь ліквідували та врятували будинок від знищення. Полум’ям знищило стелю на площі 10 м², речі домашнього вжитку, пошкодило 15 м² стелі.Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.