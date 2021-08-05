На Волині горів будинок: з вогню врятували 3 дітей та маму. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Сьогодні вранці, 26 листопада, виникла пожежа в житловому будинку в селі Раків Ліс Камінь-Каширської міської громади. Рятувальники оперативно евакуювали 3-х діток та їх маму з будинку, а також врятували оселю від знищення вогнем.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Із задимленого будинку врятували 4-х осіб: двох хлопчинів 2016 і 2020 років народження, дівчинки 2018 р.н. та їх маму.
За годину вогонь ліквідували та врятували будинок від знищення. Полум’ям знищило стелю на площі 10 м², речі домашнього вжитку, пошкодило 15 м² стелі.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС на Волині.
Із задимленого будинку врятували 4-х осіб: двох хлопчинів 2016 і 2020 років народження, дівчинки 2018 р.н. та їх маму.
За годину вогонь ліквідували та врятували будинок від знищення. Полум’ям знищило стелю на площі 10 м², речі домашнього вжитку, пошкодило 15 м² стелі.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин викрав автомобіль і скоїв на ньому ДТП
Сьогодні, 12:29
В Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів
Сьогодні, 12:25
На Волині горів будинок: з вогню врятували 3 дітей та маму. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом
Сьогодні, 12:12
На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка
Сьогодні, 11:48
Медіа