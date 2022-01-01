Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом





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Графіки наразі не діють. Як тільки «Волиньобленерго» отримає команду від НЕК «Укренерго» про можливість введення в дію графіків погодинних відключень - про це повідомлять.



«Через налипання мокрого снігу та поривів вітру місцями обриви ліній електропередачі, що ускладнює ситуацію із забезпеченням електропостачання споживачів. Служби «Волиньобленерго» працюють в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди», - йдеться у повідомленні.



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