На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка

Андрія та Анастасії Фоміних народилася донечка.



Про це



Дівчинка Квітослава з’явилася на світ вагою 3100 г та зростом 53 см.



«Лікар-хірург та лікарка акушер-гінеколог одні із медиків-переселенців, яким запропонували роботу в НЦМЛ. У Нововолинську почали життя «з чистого аркуша», адже тут ні рідних, ні друзів», - йдеться у дописі.



Бажаємо родині сімейного затишку та Перемоги! Щоб донечка зростала під мирним небом!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сім’ї лікарів Нововолинської лікарні на Волині, які переїхали з Херсонської області,танародилася донечка.Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.Дівчинказ’явилася на світ вагою 3100 г та зростом 53 см.«Лікар-хірург та лікарка акушер-гінеколог одні із медиків-переселенців, яким запропонували роботу в НЦМЛ. У Нововолинську почали життя «з чистого аркуша», адже тут ні рідних, ні друзів», - йдеться у дописі.

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