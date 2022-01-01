На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка

На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка
У сім’ї лікарів Нововолинської лікарні на Волині, які переїхали з Херсонської області, Андрія та Анастасії Фоміних народилася донечка.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Дівчинка Квітослава з’явилася на світ вагою 3100 г та зростом 53 см.

«Лікар-хірург та лікарка акушер-гінеколог одні із медиків-переселенців, яким запропонували роботу в НЦМЛ. У Нововолинську почали життя «з чистого аркуша», адже тут ні рідних, ні друзів», - йдеться у дописі.

Бажаємо родині сімейного затишку та Перемоги! Щоб донечка зростала під мирним небом!

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Теги: дитина, народилася, переселенці, Нововолинськ
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