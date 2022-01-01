Тепло, вода, світло: яка ситуація у Луцьку та на Волині 26 листопада

Тепло, вода, світло: яка ситуація у Луцьку та на Волині 26 листопада
Уже сьогодні, 26 листопада, вцілому сьогодні область має 200 мВт, що становить близько 55% від необхідної потужності електроенергії. У зв‘язку з додатковими 40 мВт ПрАТ «Волиньобленерго» почергово вмикає електроенергію усім мікрорайонам та прилеглим селам нашої громади на кілька годин.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

В порівнянні з вчорашнім днем є можливість одночасно заживити більше споживачів та подавати електроенергію більш тривалий період часу.

Вся критична інфраструктура заживлена. Вода має бути скрізь, за винятком поверхів вище 4-6 у будинках, які тимчасово без електроенергії та окремих об‘єктів, де є пориви.

Тепло подано до понад 99% будинків, без тепла лише 5 багатоквартирних будинків. Працівники ДКП «Луцьктепло» продовжують працювати з будинками, де встановлено ІТП, щоб подати теплоносій напряму, там де ІТП цьому заважає.

Електротранспорт ще не працює, автобуси працюють в режимі вихідного дня.

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Теги: електроенергія, світло, Луцьк
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