На війні із Росією загинув волинянин Михайло Омелянчук

Михайло Омелянчук.



Про це Василь Камінський.



«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написав він.



Про дату й час зустрічі загиблого Героя та прощання з ним повідомлять додатково.



У воїна залишилося 3 дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна шана і слава Герою!

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