На війні із Росією загинув волинянин Михайло Омелянчук

На війні із Росією загинув волинянин Михайло Омелянчук
Знову страшна звістка сколихнула Старовижівську громаду. Захищаючи Україну від рашистської навали, загинув житель села Нова Вижва Михайло Омелянчук.

Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.

«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написав він.

Про дату й час зустрічі загиблого Героя та прощання з ним повідомлять додатково.

У воїна залишилося 3 дітей.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: загинув волинянин, Омелянчук, військовий
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