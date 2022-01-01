З російського полону звільнили ще 12 українців





Про це написав глава ОП Андрій Єрмак у Telegram



"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.



Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - написав Єрмак.



За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 листопада відбувся обмін полоненими, Україні вдалося звільнити 12 людей.Про це написав глава ОПу Telegram"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - написав Єрмак.За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію