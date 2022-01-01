З російського полону звільнили ще 12 українців
Сьогодні, 15:08
26 листопада відбувся обмін полоненими, Україні вдалося звільнити 12 людей.
Про це написав глава ОП Андрій Єрмак у Telegram
"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.
Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - написав Єрмак.
За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.
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Про це написав глава ОП Андрій Єрмак у Telegram
"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.
Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - написав Єрмак.
За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.
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