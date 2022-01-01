З російського полону звільнили ще 12 українців

З російського полону звільнили ще 12 українців
26 листопада відбувся обмін полоненими, Україні вдалося звільнити 12 людей.

Про це написав глава ОП Андрій Єрмак у Telegram

"Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - написав Єрмак.

За словами Єрмака, за останній тиждень звільнили 98 українців.

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Теги: полонені, Україна
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