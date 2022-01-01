З російського полону звільнили волинянина Івана Полячука





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили в ОВА.



Полячук Іван Сергійович 1992 року народження - житель Луцького району. Воїн перебував у полоні з травня цього року.



Також цього разу звільнили захисників острова Зміїний, оборонців Маріуполя та «Азовсталі», узятих в полон на ЧАЕС, на Донеччині та Миколаївщині.



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