У Луцьку легковик в'їхав у тролейбус – водія оштрафували





Про це



Аварія трапилася в післяобідню пору 26 вересня на проспекті Відродження, 14а. Водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, через неуважність зіткнувся з тролейбусом «Богдан», який курсував маршрутом №15а.



Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. На суді водій легковика підтвердив свою вину у вчиненні ДТП.



За адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, суд оштрафував винуватця зіткнення на 850 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині водій на Volkswagen, рухаючись заднім ходом, в’їхав у тролейбус. Керманича легковика Луцький міськрайонний суд оштрафував на 850 гривень.Про це пише ІА "Волинські новини".Аварія трапилася в післяобідню пору 26 вересня на проспекті Відродження, 14а. Водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, через неуважність зіткнувся з тролейбусом «Богдан», який курсував маршрутом №15а.Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. На суді водій легковика підтвердив свою вину у вчиненні ДТП.За адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, суд оштрафував винуватця зіткнення на 850 гривень.

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