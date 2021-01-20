У Луцьку легковик в'їхав у тролейбус – водія оштрафували

У Луцьку легковик в'їхав у тролейбус – водія оштрафували
В обласному центрі Волині водій на Volkswagen, рухаючись заднім ходом, в’їхав у тролейбус. Керманича легковика Луцький міськрайонний суд оштрафував на 850 гривень.

Про це пише ІА "Волинські новини".

Аварія трапилася в післяобідню пору 26 вересня на проспекті Відродження, 14а. Водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, через неуважність зіткнувся з тролейбусом «Богдан», який курсував маршрутом №15а.

Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. На суді водій легковика підтвердив свою вину у вчиненні ДТП.

За адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, суд оштрафував винуватця зіткнення на 850 гривень.

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Теги: ДТП, суд, штраф
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