У Луцьку легковик в'їхав у тролейбус – водія оштрафували
Сьогодні, 10:37
В обласному центрі Волині водій на Volkswagen, рухаючись заднім ходом, в’їхав у тролейбус. Керманича легковика Луцький міськрайонний суд оштрафував на 850 гривень.
Про це пише ІА "Волинські новини".
Аварія трапилася в післяобідню пору 26 вересня на проспекті Відродження, 14а. Водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, через неуважність зіткнувся з тролейбусом «Богдан», який курсував маршрутом №15а.
Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. На суді водій легковика підтвердив свою вину у вчиненні ДТП.
За адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, суд оштрафував винуватця зіткнення на 850 гривень.
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Про це пише ІА "Волинські новини".
Аварія трапилася в післяобідню пору 26 вересня на проспекті Відродження, 14а. Водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, через неуважність зіткнувся з тролейбусом «Богдан», який курсував маршрутом №15а.
Обидва транспортні засоби отримали пошкодження. На суді водій легковика підтвердив свою вину у вчиненні ДТП.
За адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, суд оштрафував винуватця зіткнення на 850 гривень.
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