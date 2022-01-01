Добрі новини від ВолиньPost за 27 листопада

Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Мусимо вистояти і назавжди прогнати ворога з нашої землі. Росіяни хотіли, аби ми благали про світло, та вогонь запеклих не пече.Утім як би складно не було, добрі новини є щодня. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Неподалік містечка Знам’янка, що у Кіровоградській області, є дивовижне озеро Берестувате, яке досі ховає від людей свої таємниці. Скільки б його не досліджували, так і не змогли виміряти глибину.З усіх боків озеро оточене Чорним лісом. За останні пів століття водойма замулилася і вкрилася плавучими островами, що переміщуються. І ніхто не знає, яка глибина.А оскільки озеро повне таємниць, то й місцеві мешканці переповідають різні легенди.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 листопада ЗСУ уже знищили близько 87310 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,танків ‒ 2905 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,артилерійських систем – 1897 (+1) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),крилатих ракет ‒ 531 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,спеціальної техніки ‒ 163 (+0).Мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута». Наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.Аби доставити авто за призначенням, потрібно мінімум 100 літрів бензини. Тож небайдужих закликають долучитися до збору коштів.400 тисяч гривень віддав для військових 83-річний пенсіонер з Буковини. Дідусь заощаджував кошти усе життя, економив, та коли почалася велика війна, без вагань вирішив допомогти тим, чим може. За такий вчинок президент нагородив чоловіка відзнакою «За заслуги».Ще на початку березнявіддав ЗСУ 125 тисяч гривень та 10 тисяч доларів – все що тримав у банку на чорний день. "Питають мене, чого дітям не дав? Діти живуть самодостатньо, мають машини, квартири, роботу. Держава у небезпеці – от того і віддав", - твердить чоловік.