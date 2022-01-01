Добрі новини від ВолиньPost за 27 листопада
Сьогодні, 23:28
Навіть після найтемнішої ночі наступає світанок. Мусимо вистояти і назавжди прогнати ворога з нашої землі. Росіяни хотіли, аби ми благали про світло, та вогонь запеклих не пече.
Утім як би складно не було, добрі новини є щодня. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні, 27 листопада, ми писали про таке:
В Україні є озеро, яке не має дна
Неподалік містечка Знам’янка, що у Кіровоградській області, є дивовижне озеро Берестувате, яке досі ховає від людей свої таємниці. Скільки б його не досліджували, так і не змогли виміряти глибину.
З усіх боків озеро оточене Чорним лісом. За останні пів століття водойма замулилася і вкрилася плавучими островами, що переміщуються. І ніхто не знає, яка глибина.
А оскільки озеро повне таємниць, то й місцеві мешканці переповідають різні легенди.
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 листопада ЗСУ уже знищили близько 87310 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,
танків ‒ 2905 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
артилерійських систем – 1897 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
крилатих ракет ‒ 531 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Волинянин передав свій автомобіль військовим
Мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута». Наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.
Аби доставити авто за призначенням, потрібно мінімум 100 літрів бензини. Тож небайдужих закликають долучитися до збору коштів.
Реквізити ПриватБанк: Павло Гаврилюк 5168 7422 4337 0685
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
400 тисяч гривень віддав для військових 83-річний пенсіонер з Буковини. Дідусь заощаджував кошти усе життя, економив, та коли почалася велика війна, без вагань вирішив допомогти тим, чим може. За такий вчинок президент нагородив чоловіка відзнакою «За заслуги».
Ще на початку березня Микола Шевчук віддав ЗСУ 125 тисяч гривень та 10 тисяч доларів – все що тримав у банку на чорний день. "Питають мене, чого дітям не дав? Діти живуть самодостатньо, мають машини, квартири, роботу. Держава у небезпеці – от того і віддав", - твердить чоловік.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Утім як би складно не було, добрі новини є щодня. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні, 27 листопада, ми писали про таке:
В Україні є озеро, яке не має дна
Неподалік містечка Знам’янка, що у Кіровоградській області, є дивовижне озеро Берестувате, яке досі ховає від людей свої таємниці. Скільки б його не досліджували, так і не змогли виміряти глибину.
З усіх боків озеро оточене Чорним лісом. За останні пів століття водойма замулилася і вкрилася плавучими островами, що переміщуються. І ніхто не знає, яка глибина.
А оскільки озеро повне таємниць, то й місцеві мешканці переповідають різні легенди.
Натисніть на заголовок, аби прочитати повністю
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 27 листопада ЗСУ уже знищили близько 87310 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 87310 (+600) осіб,
танків ‒ 2905 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8) од,
артилерійських систем – 1897 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1),
крилатих ракет ‒ 531 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Волинянин передав свій автомобіль військовим
Мешканець села Осмиловичі Володимирського району передав на потреби волинської 14-ї бригади свій автомобіль «Славута». Наразі транспортний засіб приводять до бойового стану: ремонтують й міняють усі неробочі запчастини.
Аби доставити авто за призначенням, потрібно мінімум 100 літрів бензини. Тож небайдужих закликають долучитися до збору коштів.
Реквізити ПриватБанк: Павло Гаврилюк 5168 7422 4337 0685
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
400 тисяч гривень віддав для військових 83-річний пенсіонер з Буковини. Дідусь заощаджував кошти усе життя, економив, та коли почалася велика війна, без вагань вирішив допомогти тим, чим може. За такий вчинок президент нагородив чоловіка відзнакою «За заслуги».
Ще на початку березня Микола Шевчук віддав ЗСУ 125 тисяч гривень та 10 тисяч доларів – все що тримав у банку на чорний день. "Питають мене, чого дітям не дав? Діти живуть самодостатньо, мають машини, квартири, роботу. Держава у небезпеці – от того і віддав", - твердить чоловік.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 27 листопада
Сьогодні, 23:28
У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові
Сьогодні, 22:29
На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
Сьогодні, 21:30
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа