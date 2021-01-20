У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові





Про це пише



Автобус прямував з Польщі до Естонії.



«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, їх також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Естонії.



Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.



В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.



Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але, за інформацією естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою.Про це пише УНІАН Автобус прямував з Польщі до Естонії.«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, їх також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Естонії.Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але, за інформацією естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці.

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