У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові
Сьогодні, 22:29
У Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою.
Про це пише УНІАН.
Автобус прямував з Польщі до Естонії.
«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, їх також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Естонії.
Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.
В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.
Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але, за інформацією естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНІАН.
Автобус прямував з Польщі до Естонії.
«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, їх також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Естонії.
Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.
В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.
Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але, за інформацією естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 27 листопада
Сьогодні, 23:28
У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові
Сьогодні, 22:29
На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
Сьогодні, 21:30
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа