У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові

У Латвії в ДТП з автобусом постраждали українські військові
У Латвії сталася ДТП, внаслідок якої постраждали українські військовослужбовці. Автобус, який перевозив людей на замовлення естонського військового відомства, зіткнувся з вантажівкою.

Про це пише УНІАН.

Автобус прямував з Польщі до Естонії.

«Внаслідок аварії постраждав один естонський військовослужбовець Сил оборони, який був доставлений до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, їх також доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони Естонії.

Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поруч з естонським кордоном, на трасі Via Baltica.

В результаті ДТП водій автобуса загинув, ще 26 людей отримали травми різного ступеня, троє з них – у важкому стані.

Скільки саме українських військових постраждало, не повідомляється, але, за інформацією естонських ЗМІ, більшість пасажирів були українці.

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Теги: Латвія, ДТП, військові
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