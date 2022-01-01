Волинські тероборонівці показали, як заміновують територію біля кордону з Білоруссю





Про це Сергій Хомінський.



Місцевих жителів військові просять бути вкрай обережними при відвідуванні п'ятикілометрової смуги вздовж усього україно-білоруського кордону. Насамперед це стосується власників авто-, мото-, велотранспорту, також власників гужових підвід закликають не користуватися польовими та лісовими дорогами, не з’їжджати на узбіччя.



Робота сапера небезпечна та її боятися не потрібно, – ділиться досвідом військовослужбовець, – якого у підрозділі, де служить, називають "Чорний".



"Не думати про те, що страшно. Треба знати, чим ти користуєшся, як воно себе поводить. Для мене це не служба, для мене це робота, якщо ти знаєш свою роботу, ти робиш і не боїшся", – говорить боєць.



Для того, щоб встановити протитанкову міну, для неї спочатку треба підготувати місце, – розповідає військовослужбовець на псевдо "Мультик". З його слів, спочатку треба зняти верхній шар ґрунту, щоб закласти міну вагою у понад 300 кілограмів та замаскувати її.



Через замінування територій, до населених пунктів, розташованих у п’ятикілометровій зоні україно-білоруського кордону, пресофіцер 100-тої окремої бригади тероборони Волині радить користуватися виключно головними дорогами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протяжність україно-білоруського кордону в межах Волині – 217 кілометрів. Аби укріпити та убезпечити його, військові облаштовують систему мінно-вибухових загороджень.Про це розповів пресофіцер 100-тої окремої бригади тероборони ВолиніМісцевих жителів військові просять бути вкрай обережними при відвідуванні п'ятикілометрової смуги вздовж усього україно-білоруського кордону. Насамперед це стосується власників авто-, мото-, велотранспорту, також власників гужових підвід закликають не користуватися польовими та лісовими дорогами, не з’їжджати на узбіччя.Робота сапера небезпечна та її боятися не потрібно, – ділиться досвідом військовослужбовець, – якого у підрозділі, де служить, називають "Чорний"."Не думати про те, що страшно. Треба знати, чим ти користуєшся, як воно себе поводить. Для мене це не служба, для мене це робота, якщо ти знаєш свою роботу, ти робиш і не боїшся", – говорить боєць.Для того, щоб встановити протитанкову міну, для неї спочатку треба підготувати місце, – розповідає військовослужбовець на псевдо "Мультик". З його слів, спочатку треба зняти верхній шар ґрунту, щоб закласти міну вагою у понад 300 кілограмів та замаскувати її.Через замінування територій, до населених пунктів, розташованих у п’ятикілометровій зоні україно-білоруського кордону, пресофіцер 100-тої окремої бригади тероборони Волині радить користуватися виключно головними дорогами.

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