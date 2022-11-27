Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути складним

Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути складним
Президент Володимир Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як і поточний, бо росіяни готують нові удари.

Про це він заявив у відеозверненні, пише УП.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. І поки у них є ракети – вони не заспокояться…

Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся наша держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами", - сказав Зеленський.

Він закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо.

Він також повідомив, що станом на зараз у більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки відключень, "ситуація енергетиками контролюється".

Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається "дуже важкою", особливо на Донеччині.

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Теги: Зеленський, звернення, війна, Росія, Україна
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