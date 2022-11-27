Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути складним

Володимир Зеленський вважає, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як і поточний, бо росіяни готують нові удари.



Про це він заявив у відеозверненні, пише



"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. І поки у них є ракети – вони не заспокояться…



Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся наша держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами", - сказав Зеленський.



Він закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо.



Він також повідомив, що станом на зараз у більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки відключень, "ситуація енергетиками контролюється".



Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається "дуже важкою", особливо на Донеччині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, що наступний тиждень може бути таким самим складним, як і поточний, бо росіяни готують нові удари.Про це він заявив у відеозверненні, пише УП "Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. І поки у них є ракети – вони не заспокояться…Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Наші Сили оборони готуються. Уся наша держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами", - сказав Зеленський.Він закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, а також допомагати іншим людям, коли це можливо.Він також повідомив, що станом на зараз у більшості регіонів України діють лише стабілізаційні графіки відключень, "ситуація енергетиками контролюється".Президент зазначив, що ситуація на фронті залишається "дуже важкою", особливо на Донеччині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію