На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян
Сьогодні, 03:10
До пунктів незламності, розгорнутих волинськими рятувальниками, за добу звернулись понад 1350 громадян.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки: при користуванні генераторами, на випадок відключення зв’язку, тепло і водопостачання тощо.
У Луцьку на двох пунктах було встановлено Starlink для забезпечення інтернету.
Рятувальники подбали і про найменших відвідувачів – для них у наметах та в пожежних частинах є тематичні розмальовки та м’які іграшки.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки: при користуванні генераторами, на випадок відключення зв’язку, тепло і водопостачання тощо.
У Луцьку на двох пунктах було встановлено Starlink для забезпечення інтернету.
Рятувальники подбали і про найменших відвідувачів – для них у наметах та в пожежних частинах є тематичні розмальовки та м’які іграшки.
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