На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян

На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян
До пунктів незламності, розгорнутих волинськими рятувальниками, за добу звернулись понад 1350 громадян.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки: при користуванні генераторами, на випадок відключення зв’язку, тепло і водопостачання тощо.
На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян

У Луцьку на двох пунктах було встановлено Starlink для забезпечення інтернету.

Рятувальники подбали і про найменших відвідувачів – для них у наметах та в пожежних частинах є тематичні розмальовки та м’які іграшки.
На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян
На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян

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Теги: пункти незламності, Волинь
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