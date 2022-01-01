На Волині за добу до «Пунктів незламності» звернулися понад 1350 громадян





Про це



Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки: при користуванні генераторами, на випадок відключення зв’язку, тепло і водопостачання тощо.



У Луцьку на двох пунктах було встановлено Starlink для забезпечення інтернету.



Рятувальники подбали і про найменших відвідувачів – для них у наметах та в пожежних частинах є тематичні розмальовки та м’які іграшки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До пунктів незламності, розгорнутих волинськими рятувальниками, за добу звернулись понад 1350 громадян.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки: при користуванні генераторами, на випадок відключення зв’язку, тепло і водопостачання тощо.У Луцьку на двох пунктах було встановлено Starlink для забезпечення інтернету.Рятувальники подбали і про найменших відвідувачів – для них у наметах та в пожежних частинах є тематичні розмальовки та м’які іграшки.

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