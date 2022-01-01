Скільки українських біженців перебуває у Європі
Сьогодні, 05:07
У країнах Європи кількість громадян України, зареєстрованих як біженці, сягнула понад 4,75 мільйона людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Агентства у справах біженців ООН.
За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 людей.
Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня середами.
Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Агентства у справах біженців ООН.
За інформацією організації, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 людей.
Статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав. У цьому випадку йдеться про дані станом на 22 листопада - інформація оновлюється щотижня середами.
Серед країн ЄС найбільше біженців з України у Польщі. На другому та третьому місцях за кількістю займають Німеччина та Чехія.
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