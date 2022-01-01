В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання

В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання
В Україні внаслідок ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, з яких уже відновлено 316.

Про це заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська сказала на засіданні Штабу з підготовки об’єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду, повідомляє пресслужба Мінрегіону.

«В Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котельні, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. Завдяки скоординованим діям на сьогодні вже відновлено 316 таких об’єктів», – зазначила чиновниця.

Наталія Хоцянівська поінформувала про стан підключення до опалення житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення.

За оперативною інформацією з областей, загалом в Україні працює близько 99,7% котелень та підключено до опалення майже 100% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров’я. Залишаються не підключеними до опалення 225 житлових будинків із майже 72,4 тис. (без урахування Луганської та Херсонської областей).

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Теги: об’єкти теплопостачання, Україна, пошкодження, обстріли, електроенергія
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