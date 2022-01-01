На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:09
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 29 листопада.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні у другій половині дня на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні у другій половині дня на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні пошкоджені 592 об’єкти теплопостачання
Сьогодні, 12:37
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:09
Коли в Україні знову потепліє
Сьогодні, 12:00
«Укренерго» повідомляє про зростання дефіциту в енергосистемі
Сьогодні, 11:46
Медіа