На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні у другій половині дня на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 29 листопада.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні у другій половині дня на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

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