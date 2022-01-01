На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи

На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 29 листопада.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні у другій половині дня на півночі району заплановані вибухотехнічні роботи. Працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

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Теги: Камінь-Каширський район, вибухи
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