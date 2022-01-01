«Укренерго» повідомляє про зростання дефіциту в енергосистемі
Сьогодні, 11:46
В українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Він виріс на 3% з вчорашнього дня.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - сказано в повідомлення.
Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, що відбулися вчора зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
При цьому наголошується що загальний дефіцит в енергосистемі виник внаслідок семи хвиль ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі України.
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Про це повідомляє "Укренерго".
"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%", - сказано в повідомлення.
Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, що відбулися вчора зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
При цьому наголошується що загальний дефіцит в енергосистемі виник внаслідок семи хвиль ракетних ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі України.
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