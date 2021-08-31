Коли в Україні знову потепліє

Коли в Україні знову потепліє
Морозна погода в Україні орієнтовно протримається до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Зима прийде за розкладом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денні години до -2-4° морозу та до -7-14° ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода. Така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - зазначив синоптик.

Щедрін додав, що після 10-12 грудня температура повітря в Україні в денні години становитиме до 0+3°, а на півдні до +5+9°.

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Теги: потепліє, Україна, зима
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