Коли в Україні знову потепліє





Про це Станіслав Щедрін.



"Зима прийде за розкладом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денні години до -2-4° морозу та до -7-14° ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода. Така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - зазначив синоптик.



Щедрін додав, що після 10-12 грудня температура повітря в Україні в денні години становитиме до 0+3°, а на півдні до +5+9°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Морозна погода в Україні орієнтовно протримається до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління.Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик"Зима прийде за розкладом. По всій країні, за винятком півдня, температура повітря знизиться в денні години до -2-4° морозу та до -7-14° ночами. Водночас опади припиняться і переважатиме малохмарна та суха погода. Така морозна погода протримається десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - зазначив синоптик.Щедрін додав, що після 10-12 грудня температура повітря в Україні в денні години становитиме до 0+3°, а на півдні до +5+9°.

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