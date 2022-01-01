Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки

Судитимуть волинянина, який підпалив будинок співмешканки
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 33-річним жителем села Боровичі Луцького району умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст.194 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, одразу після опівночі 1 жовтня 2022 року чоловік вилив із каністри на дерев`яну підлогу будинку, в якому тимчасово проживав зі співмешканкою, бензин, підпалив та утік.

Помешкання повністю знищене.

Подальшу долю волинянина, який не заперечує своєї винуватості у вчиненні цього злочину, вирішить суд.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 194 КК України за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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Теги: Волинянин, прокуратура, підпал, будинок
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