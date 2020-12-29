Завдав знайомому вісім ударів ножем: за замах на убивство лучанин отримав 7 років тюрми
Сьогодні, 11:01
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним волинянином замаху на умисне вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Встановлено, що удень 04 квітня 2022 року нетверезий житель Луцька у квартирі будинку на вулиці Домни Гордіюк в обласному центрі Волині під час конфлікту вісім разів ударив 41-річного знайомого ножем.
На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий вижив.
Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Встановлено, що удень 04 квітня 2022 року нетверезий житель Луцька у квартирі будинку на вулиці Домни Гордіюк в обласному центрі Волині під час конфлікту вісім разів ударив 41-річного знайомого ножем.
На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий вижив.
Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
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