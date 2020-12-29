Завдав знайомому вісім ударів ножем: за замах на убивство лучанин отримав 7 років тюрми

Завдав знайомому вісім ударів ножем: за замах на убивство лучанин отримав 7 років тюрми
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним волинянином замаху на умисне вбивство (ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що удень 04 квітня 2022 року нетверезий житель Луцька у квартирі будинку на вулиці Домни Гордіюк в обласному центрі Волині під час конфлікту вісім разів ударив 41-річного знайомого ножем.

На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі потерпілий вижив.

Суд визнав його кривдника винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

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Теги: Прокуратура, лучанин, ніж, убивство, замах
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