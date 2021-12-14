Спортсмени «Ігор нескорених» з Луцька отримуватимуть щомісячні премії





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міськради 28 листопада, пише



«У нас є учасники «Ігор нескорених» та спортсмени, які гарно виступають. Переконаний, що наступного року їх буде більше, адже спочатку це були лише учасники АТО, а зараз це і наші військовослужбовці, які повертаються з війни. Ці хлопці та дівчата завжди долучаються до спортивних заходів. І ці премії допоможуть їм брати участь у змаганнях не лише в Україні, а й за кордоном», - про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий.



Отже, до уже наявних стипендій спортсменам додадуть ще дві додаткові, як учасникам міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді є спортсмени, які представляють Україну на міжнародних мультиспортивних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів «Ігри нескорених». Для них у Луцьку вирішили започаткувати виплату щомісячних премій.Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міськради 28 листопада, пише ВСН «У нас є учасники «Ігор нескорених» та спортсмени, які гарно виступають. Переконаний, що наступного року їх буде більше, адже спочатку це були лише учасники АТО, а зараз це і наші військовослужбовці, які повертаються з війни. Ці хлопці та дівчата завжди долучаються до спортивних заходів. І ці премії допоможуть їм брати участь у змаганнях не лише в Україні, а й за кордоном», - про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий.Отже, до уже наявних стипендій спортсменам додадуть ще дві додаткові, як учасникам міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених».

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