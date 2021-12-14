Спортсмени «Ігор нескорених» з Луцька отримуватимуть щомісячні премії

Спортсмени «Ігор нескорених» з Луцька отримуватимуть щомісячні премії
У Луцькій громаді є спортсмени, які представляють Україну на міжнародних мультиспортивних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів «Ігри нескорених». Для них у Луцьку вирішили започаткувати виплату щомісячних премій.

Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міськради 28 листопада, пише ВСН.

«У нас є учасники «Ігор нескорених» та спортсмени, які гарно виступають. Переконаний, що наступного року їх буде більше, адже спочатку це були лише учасники АТО, а зараз це і наші військовослужбовці, які повертаються з війни. Ці хлопці та дівчата завжди долучаються до спортивних заходів. І ці премії допоможуть їм брати участь у змаганнях не лише в Україні, а й за кордоном», - про це повідомив директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий.

Отже, до уже наявних стипендій спортсменам додадуть ще дві додаткові, як учасникам міжнародних спортивних змагань «Ігри Нескорених».

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Теги: Ігри нескорених, премії, Луцьк
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