Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин

Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Пукаса Олександра Григоровича, 10 липня 1971 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік учора вранці, 28 листопада, поїхав на роботу в Ковель на автомобілі марки «KIA Carens » синього кольору та додому не повернувся. Не виходить на зв’язок та місце знаходження невідоме.

Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 185 см, середньої тілобудови, волосся коротке, світло-русе.

Був одягнений: куртка чорного кольору, сині джинси, черевики чорного кольору.

"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Лучанин, розшук, поліція
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