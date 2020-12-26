Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин

Пукаса Олександра Григоровича, 10 липня 1971 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік учора вранці, 28 листопада, поїхав на роботу в Ковель на автомобілі марки «KIA Carens » синього кольору та додому не повернувся. Не виходить на зв’язок та місце знаходження невідоме.



Його прикмети: на вигляд 51 рік, зріст 185 см, середньої тілобудови, волосся коротке, світло-русе.



Був одягнений: куртка чорного кольору, сині джинси, черевики чорного кольору.



"Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 10 липня 1971 року народження, жителя Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік учора вранці, 28 листопада, поїхав на роботу в Ковель на автомобілі марки «KIA Carens » синього кольору та додому не повернувся. Не виходить на зв’язок та місце знаходження невідоме.на вигляд 51 рік, зріст 185 см, середньої тілобудови, волосся коротке, світло-русе.куртка чорного кольору, сині джинси, черевики чорного кольору."Звертаємося до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження безвісти зниклого громадянина, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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