У волинянина вдома знайшли гранату

Поліцейські вилучили гранату у 36-річного жителя Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Небезпечну річ чоловік зберігав за місцем проживання. Її направили на дослідження.Корпус гранати Ф-1 та запал до неї виявили співробітники місцевої поліції. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу та вилучили знайдене.Корпус та запал направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.