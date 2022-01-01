У волинянина вдома знайшли гранату
Сьогодні, 10:11
Поліцейські вилучили гранату у 36-річного жителя Нововолинська.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Небезпечну річ чоловік зберігав за місцем проживання. Її направили на дослідження.
Корпус гранати Ф-1 та запал до неї виявили співробітники місцевої поліції. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу та вилучили знайдене.
Корпус та запал направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Небезпечну річ чоловік зберігав за місцем проживання. Її направили на дослідження.
Корпус гранати Ф-1 та запал до неї виявили співробітники місцевої поліції. На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу та вилучили знайдене.
Корпус та запал направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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