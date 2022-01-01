Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Приходька Артема Віталійовича, 15 жовтня 1991 року народження, жителя Луцька. Чоловік засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.



Його прикмети: на вигляд 31 рік, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке, очі карі.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування засудженого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують 31-річного лучанина: чоловік засуджений та ухиляється від відбування покарання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 15 жовтня 1991 року народження, жителя Луцька. Чоловік засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.на вигляд 31 рік, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке, очі карі."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування засудженого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію