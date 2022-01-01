Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції

Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції
Поліцейські розшукують 31-річного лучанина: чоловік засуджений та ухиляється від відбування покарання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Приходька Артема Віталійовича, 15 жовтня 1991 року народження, жителя Луцька. Чоловік засуджений за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та ухиляється від відбування покарання.

Його прикмети: на вигляд 31 рік, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке, очі карі.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування засудженого громадянина, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України, – ЗМІ
Сьогодні, 10:29
У волинянина вдома знайшли гранату
Сьогодні, 10:11
Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції
Сьогодні, 10:06
ЗСУ за минулу добу знищили два ворожі літаки та 480 російських загарбників
Сьогодні, 09:53
Курс валют у Луцьку 29 листопада
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин
Сьогодні, 10:36
Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина Пішов з дому та не повернувся: розшукують безвісти зниклого 45-річного лучанина
13 жовтень, 12:09
У помешканні лучанина знайшли мінометну міну. ФОТО У помешканні лучанина знайшли мінометну міну. ФОТО
26 вересень, 12:04
У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі У 31-річного лучанина вилучили боєприпаси, які він зберігав у квартирі
22 вересень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поїхав на роботу та не повернувся: зник безвісти 51-річний лучанин
Сьогодні, 10:36
 0
Навесні у РФ обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України, – ЗМІ
Сьогодні, 10:29
 0
У волинянина вдома знайшли гранату
Сьогодні, 10:11
 0
Розшукують 31-річного лучанина, який засуджений та переховується від поліції
Сьогодні, 10:06
 0
ЗСУ за минулу добу знищили два ворожі літаки та 480 російських загарбників
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8