Курс валют у Луцьку 29 листопада





Про це



Євро купують за 41,10, а продають за – 41,40.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 листопада долар продають за 40,16, а купують за 40,32.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 41,10, а продають за – 41,40.Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають за 8,80.

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