Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 13:00.



"Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк - зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька. Збір об 12:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - пише Еля Коротинська.



Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 листопада, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів.Про це повідомила волонтеркаЗустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 13:00."Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк - зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька. Збір об 12:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - пише Еля Коротинська.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.

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