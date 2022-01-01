Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 29 листопада, на Волинь прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає Героїв, які загинули від рук окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустріч загиблих Героїв запланована орієнтовно о 13:00.

"Як повідомляє Автомайдан України, Луцьк - зустрічаємо екіпаж при в'їзді до Луцька. Збір об 12:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - пише Еля Коротинська.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.

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Теги: Гуманітарна місія «На щиті»
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