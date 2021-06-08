Капітан «Старого Луцька» – один з найрезультативніших гравців Суперліги

Капітан «Старого Луцька» – один з найрезультативніших гравців Суперліги
Капітан "Старого Луцька" Володимир Коцько посідає третє місце в списку найрезультативніших гравців Суперліги Parimatсh за підсумками першого кола змагань.

Про це повідомляють на сайті баскетбольного клубу.

Зі старту сезону капітан нашої команди зіграв вісім поєдинків, в яких в середньому проводив на майданчику понад 33 хвилини і набирав 16.3 очок. Найрезультативнішою для захисника стала гра проти «Черкаських Мавп» (23 очка).

Кращі показники результативності наразі лише в двох баскетболістів – Сергія Старцева з «Прикарпаття-Говерли» та Романа Морозова із «Запоріжжя».

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Теги: Спорт, Волинь, баскетбол, Володимир Коцько
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