Капітан «Старого Луцька» – один з найрезультативніших гравців Суперліги

Володимир Коцько посідає третє місце в списку найрезультативніших гравців Суперліги Parimatсh за підсумками першого кола змагань.



Про це повідомляють на сайті баскетбольного клубу.



Зі старту сезону капітан нашої команди зіграв вісім поєдинків, в яких в середньому проводив на майданчику понад 33 хвилини і набирав 16.3 очок. Найрезультативнішою для захисника стала гра проти «Черкаських Мавп» (23 очка).



Кращі показники результативності наразі лише в двох баскетболістів – Сергія Старцева з «Прикарпаття-Говерли» та Романа Морозова із «Запоріжжя».

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