На Вінничині 18-тисячне місто залишилися без тепла через обстріли росіянами ТЕС





Про це повідомляє Сергія Борзова.



Надзвичайну ситуацію у місті оголосила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Ладижині розгорнуть роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.



"18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади. Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури", - повідомив Борзов.



Зараз у Ладижині працює штаб, щоб відновити теплопостачання міста. Також там розгортають додаткові пункти обігріву.



Ладижинську ТЕС окупанти обстрілюють від 10 жовтня. Там зафіксовано значні руйнування.



Окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час холодної зими. Це робиться для того, щоб влада виконала ультиматуми Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ладижин Вінницької області оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Через обстріл російськими терористами ТЕС 18 тис. людей залишились без опалення.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на слова голови Вінницької ОВАНадзвичайну ситуацію у місті оголосила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Ладижині розгорнуть роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії."18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади. Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури", - повідомив Борзов.Зараз у Ладижині працює штаб, щоб відновити теплопостачання міста. Також там розгортають додаткові пункти обігріву.Ладижинську ТЕС окупанти обстрілюють від 10 жовтня. Там зафіксовано значні руйнування.Окупанти хочуть залишити українців без тепла та електрики під час холодної зими. Це робиться для того, щоб влада виконала ультиматуми Росії.

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