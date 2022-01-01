У ВНУ відбувся майстер-клас із китайської каліграфії. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулося заняття, на якому присутні вчилися писати китайські ієрогліфи.Організували заняття представники факультету міжнародних відносин. В конференц-залі головного корпусу зібралися ректор Університету Лесі Українки Анатолій Цьось, декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк, викладачі, студенти. Також на заняття запросили учнів шкіл Луцька, - йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українки.Викладачка Ольга Катрич, яка проводила майстер-клас, розповіла про китайське мистецтво загалом та про його складові: бойове мистецтво, музичне мистецтво та каліграфію. Саме про класичну китайську каліграфію (шу фа) поговорили під час заняття.Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось подякував за навчання та нагадав для студентів і всіх присутніх слова Тараса Шевченка: «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь».«Кожна людина повинна бути різносторонньо розвинута, тому вивчення нових мов тільки позитивно сприятиме для зростання студентів, учнів, викладачів. Такі заходи дуже корисні і потрібні», - сказав Анатолій Васильович.Під час майстер-класу всі охочі мали змогу попрактикуватися в написанні ключів-ієрогліфів, які на мольберті відтворювала Ольга Катрич.Кожен учасник заходу навчився писати китайською найважливіше та найбажаніше для українців – «шен лі», що в перекладі з китайської означає «перемога».Загалом уся зустріч проходила у режимі творчого дозвілля, завдяки чому пропонована авдиторії інформація сприймалася і легше, й ефективніше.