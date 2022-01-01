У ВНУ відбувся майстер-клас із китайської каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулося заняття, на якому присутні вчилися писати китайські ієрогліфи.
Організували заняття представники факультету міжнародних відносин. В конференц-залі головного корпусу зібралися ректор Університету Лесі Українки Анатолій Цьось, декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк, викладачі, студенти. Також на заняття запросили учнів шкіл Луцька, - йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українки.
Викладачка Ольга Катрич, яка проводила майстер-клас, розповіла про китайське мистецтво загалом та про його складові: бойове мистецтво, музичне мистецтво та каліграфію. Саме про класичну китайську каліграфію (шу фа) поговорили під час заняття.
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось подякував за навчання та нагадав для студентів і всіх присутніх слова Тараса Шевченка: «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь».
«Кожна людина повинна бути різносторонньо розвинута, тому вивчення нових мов тільки позитивно сприятиме для зростання студентів, учнів, викладачів. Такі заходи дуже корисні і потрібні», - сказав Анатолій Васильович.
Під час майстер-класу всі охочі мали змогу попрактикуватися в написанні ключів-ієрогліфів, які на мольберті відтворювала Ольга Катрич.
Кожен учасник заходу навчився писати китайською найважливіше та найбажаніше для українців – «шен лі», що в перекладі з китайської означає «перемога».
Загалом уся зустріч проходила у режимі творчого дозвілля, завдяки чому пропонована авдиторії інформація сприймалася і легше, й ефективніше.
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Організували заняття представники факультету міжнародних відносин. В конференц-залі головного корпусу зібралися ректор Університету Лесі Українки Анатолій Цьось, декан факультету міжнародних відносин Антоніна Шуляк, викладачі, студенти. Також на заняття запросили учнів шкіл Луцька, - йдеться на сайті ВНУ імені Лесі Українки.
Викладачка Ольга Катрич, яка проводила майстер-клас, розповіла про китайське мистецтво загалом та про його складові: бойове мистецтво, музичне мистецтво та каліграфію. Саме про класичну китайську каліграфію (шу фа) поговорили під час заняття.
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось подякував за навчання та нагадав для студентів і всіх присутніх слова Тараса Шевченка: «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь».
«Кожна людина повинна бути різносторонньо розвинута, тому вивчення нових мов тільки позитивно сприятиме для зростання студентів, учнів, викладачів. Такі заходи дуже корисні і потрібні», - сказав Анатолій Васильович.
Під час майстер-класу всі охочі мали змогу попрактикуватися в написанні ключів-ієрогліфів, які на мольберті відтворювала Ольга Катрич.
Кожен учасник заходу навчився писати китайською найважливіше та найбажаніше для українців – «шен лі», що в перекладі з китайської означає «перемога».
Загалом уся зустріч проходила у режимі творчого дозвілля, завдяки чому пропонована авдиторії інформація сприймалася і легше, й ефективніше.
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