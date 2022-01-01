Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди

Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди
Держконцерн Укроборонпром почав серійне виробництво українських боєприпасів – зокрема, 152-мм снарядів.

Окремі медійні особи виклали фото українських боєприпасів з "привітами" для російських окупантів, - пише Кореспондент.

Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.
Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди

"У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.

Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо.

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.

"Тут гарні хлопці з Укроборонпрому, які налагодили нове виробництво 152 та 122 калібрів, запропонували після обстрілу Дніпра допомогу. Кажуть: "Давай зробимо добру традицію, щоразу будемо відповідати особисто", – написав він.
Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди
Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди
Сьогодні, 02:19
На Волині сім'я отруїлася чадним газом
Сьогодні, 01:15
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 листопада
28 листопад, 23:35
У Луцьку родина переселенців 18 днів жила в укритті. ВІДЕО
28 листопад, 22:47
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 листопада Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 28 листопада
28 листопад, 18:40
Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах Росія завдала по Україні понад 16 тисяч ракетних ударів, 97% цілей – по цивільних об'єктах
28 листопад, 17:16
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
28 листопад, 15:14
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально і вигідна Росії, – розвідка
28 листопад, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди
Сьогодні, 02:19
 0
На Волині сім'я отруїлася чадним газом
Сьогодні, 01:15
 0
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 28 листопада
28 листопад, 23:35
 0
У Луцьку родина переселенців 18 днів жила в укритті. ВІДЕО
28 листопад, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8