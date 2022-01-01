Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди





Окремі медійні особи виклали фото українських боєприпасів з "привітами" для російських окупантів, - пише



Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.



"У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.



Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо.



У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.



"Тут гарні хлопці з Укроборонпрому, які налагодили нове виробництво 152 та 122 калібрів, запропонували після обстрілу Дніпра допомогу. Кажуть: "Давай зробимо добру традицію, щоразу будемо відповідати особисто", – написав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держконцерн Укроборонпром почав серійне виробництво українських боєприпасів – зокрема, 152-мм снарядів.Окремі медійні особи виклали фото українських боєприпасів з "привітами" для російських окупантів, - пише Кореспондент Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook."У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak SystemУ свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм."Тут гарні хлопці з Укроборонпрому, які налагодили нове виробництво 152 та 122 калібрів, запропонували після обстрілу Дніпра допомогу. Кажуть: "Давай зробимо добру традицію, щоразу будемо відповідати особисто", – написав він.

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