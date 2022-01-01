Перші вітчизняні: в Україні випустили 152-мм снаряди
Сьогодні, 02:19
Держконцерн Укроборонпром почав серійне виробництво українських боєприпасів – зокрема, 152-мм снарядів.
Окремі медійні особи виклали фото українських боєприпасів з "привітами" для російських окупантів, - пише Кореспондент.
Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.
"У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.
Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо.
У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.
"Тут гарні хлопці з Укроборонпрому, які налагодили нове виробництво 152 та 122 калібрів, запропонували після обстрілу Дніпра допомогу. Кажуть: "Давай зробимо добру традицію, щоразу будемо відповідати особисто", – написав він.
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Окремі медійні особи виклали фото українських боєприпасів з "привітами" для російських окупантів, - пише Кореспондент.
Перші фото з "привітами" для російських окупантів з'явилися у соцмережах. Зокрема, відповідну фотографію одного з них показала парамедик Юлія Паєвська (Тайра) на своїй сторінці у Facebook.
"У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, із чим я щиро вітаю усіх", – написала вона.
Також своє послання окупантам на боєприпасі залишив лідер гурту Kozak System Іван Леньо.
У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Укроборонпром налагодив виробництво снарядів 152 мм та 122 мм.
"Тут гарні хлопці з Укроборонпрому, які налагодили нове виробництво 152 та 122 калібрів, запропонували після обстрілу Дніпра допомогу. Кажуть: "Давай зробимо добру традицію, щоразу будемо відповідати особисто", – написав він.
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