На Волині сім'я отруїлася чадним газом

На Волині сім'я отруїлася чадним газом
26 листопада у місті Ковель чадним газом отруїлася уся сім'я.

Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили в центрі екстреної медицини і катастроф.

«Чотири дорослих особи і одна дитина 14 років отруїлися чадним газом у Ковелі 26 листопада. Дитину і двох дорослих госпіталізували», - повідомили у коментарі.

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Теги: Волинь, Ковель, отруєння
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Сьогодні, 01:15
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Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 28 листопада
28 листопад, 23:35
 0
У Луцьку родина переселенців 18 днів жила в укритті. ВІДЕО
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