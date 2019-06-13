На Волині сім'я отруїлася чадним газом





Про це виданню



Інформацію підтвердили в центрі екстреної медицини і катастроф.



«Чотири дорослих особи і одна дитина 14 років отруїлися чадним газом у Ковелі 26 листопада. Дитину і двох дорослих госпіталізували», - повідомили у коментарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 листопада у місті Ковель чадним газом отруїлася уся сім'я.Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили в центрі екстреної медицини і катастроф.«Чотири дорослих особи і одна дитина 14 років отруїлися чадним газом у Ковелі 26 листопада. Дитину і двох дорослих госпіталізували», - повідомили у коментарі.

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