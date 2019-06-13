На Волині сім'я отруїлася чадним газом
Сьогодні, 01:15
26 листопада у місті Ковель чадним газом отруїлася уся сім'я.
Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в центрі екстреної медицини і катастроф.
«Чотири дорослих особи і одна дитина 14 років отруїлися чадним газом у Ковелі 26 листопада. Дитину і двох дорослих госпіталізували», - повідомили у коментарі.
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Про це виданню ВСН стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в центрі екстреної медицини і катастроф.
«Чотири дорослих особи і одна дитина 14 років отруїлися чадним газом у Ковелі 26 листопада. Дитину і двох дорослих госпіталізували», - повідомили у коментарі.
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