Добрі новини від ВолиньPost за 28 листопада

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб,- танків - 2908 (+3) од.- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,- артилерійських систем -1899 (+2) од.,- РСЗВ - 395 (+0) од.- засобів ППО - 209 (+0) од.,- літаків - 278 (+0) од.,- вертольотів - 261 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),- крилатих ракет - 531 (+0),- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,- спеціальної техніки – 163 (+0)., захисник Зміїного, який з 24 лютого перебував у полоні, зустрівся зі своїми рідними із Нововолинська.Попереду - реабілітація після важкого періоду неволі. Юра пережив нелегкі часи та нелюдське поводження, але головне - він на рідній землі та усміхається.«І уже обирає собі нову військову форму, бо хоче повернутися на службу. Наші сильні та незламні Герої! Чекаємо вдома в рідному місті!», - йдеться у дописі спільноти Нововолинськ-інфо.Із 2 по 10 грудня на Волині пройде 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору"«Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки"Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму ставна псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світ.Вхід вільний.Учасниці народного вокально-інструментального тріо "Лелія" повернулися із гастрольного турне "З Україною в серці".Бандуристкиіз культурно-мистецького центру "Красне" побували у Чехії і Польщі.Під час заходу учасниці зібрали понад 11 тисяч гривень. Гроші, планують передати на купівлю генератора та старлінка для двох хлопців-бандуристів, які навчалися у Луцькій музшколі імені Фридерика Шопена, а нині обоє на фронті, – каже Ольга Чуріна.У вересні 2020 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».За тиждень, з 21 по 27 листопада, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію на Волині знизився на 41%.У Смідинській громаді розпочав роботу новий Дія.Центр. Це ще один приклад успішного використання субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП. Минулого року такий Центр відкрився у Шацькій громаді.