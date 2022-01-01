Добрі новини від ВолиньPost за 28 листопада
28 листопад, 23:35
Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.
Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 28 листопада, ми писали про таке:
Майже 88 тисяч окупантів уже загинули в Україні
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб,
- танків - 2908 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
- артилерійських систем -1899 (+2) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Юрій Кузьмінський, захисник Зміїного, який з 24 лютого перебував у полоні, зустрівся зі своїми рідними із Нововолинська.
Попереду - реабілітація після важкого періоду неволі. Юра пережив нелегкі часи та нелюдське поводження, але головне - він на рідній землі та усміхається.
«І уже обирає собі нову військову форму, бо хоче повернутися на службу. Наші сильні та незламні Герої! Чекаємо вдома в рідному місті!», - йдеться у дописі спільноти Нововолинськ-інфо.
На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»
Із 2 по 10 грудня на Волині пройде 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.
Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору" Олександра Корнякова «Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки Юлії Гонтарук "Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.
Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму став Дмитро Козацький на псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світ.
Вхід вільний.
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
Учасниці народного вокально-інструментального тріо "Лелія" повернулися із гастрольного турне "З Україною в серці".
Бандуристки Ольга Чуріна, Олена Богдан-Опейда, Леся Старенкова із культурно-мистецького центру "Красне" побували у Чехії і Польщі.
Під час заходу учасниці зібрали понад 11 тисяч гривень. Гроші, планують передати на купівлю генератора та старлінка для двох хлопців-бандуристів, які навчалися у Луцькій музшколі імені Фридерика Шопена, а нині обоє на фронті, – каже Ольга Чуріна.
Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
У вересні 2020 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.
У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».
Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41%
За тиждень, з 21 по 27 листопада, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію на Волині знизився на 41%.
На Волині розпочав роботу ще один Дія.Центр
У Смідинській громаді розпочав роботу новий Дія.Центр. Це ще один приклад успішного використання субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП. Минулого року такий Центр відкрився у Шацькій громаді.
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Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 28 листопада, ми писали про таке:
Майже 88 тисяч окупантів уже загинули в Україні
Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб,
- танків - 2908 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
- артилерійських систем -1899 (+2) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Юрій Кузьмінський, захисник Зміїного, який з 24 лютого перебував у полоні, зустрівся зі своїми рідними із Нововолинська.
Попереду - реабілітація після важкого періоду неволі. Юра пережив нелегкі часи та нелюдське поводження, але головне - він на рідній землі та усміхається.
«І уже обирає собі нову військову форму, бо хоче повернутися на службу. Наші сильні та незламні Герої! Чекаємо вдома в рідному місті!», - йдеться у дописі спільноти Нововолинськ-інфо.
На Волині покажуть фотовиставку про Херсон і фільм про «Ореста» з «Азова»
Із 2 по 10 грудня на Волині пройде 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.
Відкриття фестивалю відбудеться 3 грудня о 15:00 у Волинській державній обласній універсальній науковій бібіліотеці імені Олени Пчілки.
Розпочнеться захід із презентації виставки світлин фотографа Медіаплатформи "Вгору" Олександра Корнякова «Нескорений Херсон» за участі команди видання, після чого – перегляд короткометражного документального фільму режисерки Юлії Гонтарук "Фортеця Маріуполь. Орест" і розмова про відвагу, несхитність, самовідданість українців та українок у боротьбі за свободу.
Фільм «Фортеця Маріуполь.Орест» – один із циклу «Фортеця Маріуполь», який розповідає про воїнів, оточених у Маріуполі на «Азовсталі». Героєм фільму став Дмитро Козацький на псевдо "Орест" – голова пресслужби полку «Азов», який від початку російського вторгнення висвітлював ситуацію в місті та на «Азовсталі», а згодом разом із побратимами перебував у полоні. Його світлина бійця під променем світла облетіла весь світ.
Вхід вільний.
Тріо бандуристок з Луцька гастролювали закордоном та збирали гроші для ЗСУ
Учасниці народного вокально-інструментального тріо "Лелія" повернулися із гастрольного турне "З Україною в серці".
Бандуристки Ольга Чуріна, Олена Богдан-Опейда, Леся Старенкова із культурно-мистецького центру "Красне" побували у Чехії і Польщі.
Під час заходу учасниці зібрали понад 11 тисяч гривень. Гроші, планують передати на купівлю генератора та старлінка для двох хлопців-бандуристів, які навчалися у Луцькій музшколі імені Фридерика Шопена, а нині обоє на фронті, – каже Ольга Чуріна.
Прокурора, якого п’яним спіймали за кермом на Волині, остаточно звільнили з органів прокуратури
У вересні 2020 року у Нововолинську п’яним за кермом затримали прокурора Володимир-Волинської прокуратури Миколу Троцюка. Нетверезий прокурор намагався втекти, тож поліцейські тоді влаштували погоню.
У Луцьку відкрився ще один «пункт незламності»
На території Луцької військової адміністрації відкрився ще один «пункт незламності».
Кількість хворих на коронавірус за тиждень зменшилась на 41%
За тиждень, з 21 по 27 листопада, рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію на Волині знизився на 41%.
На Волині розпочав роботу ще один Дія.Центр
У Смідинській громаді розпочав роботу новий Дія.Центр. Це ще один приклад успішного використання субвенції з державного бюджету на розвиток мережі ЦНАП. Минулого року такий Центр відкрився у Шацькій громаді.
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