Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними

Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Юрій Кузьмінський, захисник Зміїного, який з 24 лютого перебував у полоні, зустрівся зі своїми рідними із Нововолинська.

Про це у понеділок, 28 листопада повідомили у спільноті Нововолинськ-інфо, пише ВСН.

Попереду - реабілітація після важкого періоду неволі. Юра пережив нелегкі часи та нелюдське поводження, але головне - він на рідній землі та усміхається.

«І уже обирає собі нову військову форму, бо хоче повернутися на службу. Наші сильні та незламні Герої! Чекаємо вдома в рідному місті!», - йдеться у дописі.

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24 листопада 2022 року з російського полону звільнили 50 українських воїнів. Серед них волинянин – Юрій Кузьмінський. Військовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців.
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними
Звільнений з полону волинський захисник зі Зміїного зустрівся з рідними

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Теги: Волинь, полон, звільнення, Кузьмінський
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