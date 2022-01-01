Як працює громадський транспорт у Луцьку в умовах війни





Про те, в яких умовах працює громадський транспорт в Луцьку і чи є перспективи покращення ситуації,



Кількість транспорту



З 24 лютого у зв’язку з воєнним станом у місті транспорт курсував за так званим «графіком вихідного дня», тобто близько 50% одиниць транспорту на маршрутах. Впродовж дев’яти місяців ситуація змінювалася, адже на реальну кількість транспорту впливають сумлінність перевізників, наявність електроенергії для забезпечення електротранспорту, рентабельність тих чи інших маршрутів, час початку комендантської години тощо.



Наприклад, на роботу електротранспорту накладали обмеження атаки на енергетичну систему України. Під час повних аварійних відключень тролейбуси не виходили на маршрути, а після обстрілу підстанції на вулиці Карбишева певний час не працювали тяглові підстанції у цьому районі, тому маршрути руху деяких тролейбусів змінили. Та і загалом для економії електроенергії у Луцьку зменшили кількість рейсів на багатьох маршрутах, зокрема на популярних маршрутах кільцевого руху №15 та №15а.



Якщо говорити про маршрутки, то далеко не на всіх маршрутах перевізники виконували рейси. Зокрема перевірки за серпень-жовтень 2022-го найбільшого перевізника Луцька «Бест Ленад Груп» показали такий відсоток виконання рейсів на маршрутах: №2 – 57%, №3 – 54%, №9 – 50%, №10 – 26%, №12 – 38%, №24 – 49%, №25 – 77%, №30 – 59%, №32 – 62%. В інших перевізників показники за цей самий період різняться. Зокрема на маршруті №28 перевізник навіть перевиконав планові показники: при нормі виконання 95% рейсів вони виконали 96%. Натомість маршруті №11 два перевізники виконали 65% та 80% рейсів.



Невдоволення лучан



Ці показники встановили за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Вона відслідковує оплату проїзду в маршрутках електронними засобами, а також рух маршруток в режимі онлайн. Його лучани можуть також побачити на електронних табло і в онлайн-додатках, зокрема City Bus Lutsk.



Що ж до скарг громадян на роботу маршруток на гарячу лінію міста «15-80», то тут рекордсменами були маршрути №3 «Шпиталь – с. Гаразджа» (23 скарги) та №9 «Райлікарня – Вересневе» (25 скарг). Також активно скаржилися лучани і в соцмережах, зокрема на сторінці міського голови Ігоря Поліщука.



«З’їжджають раніше автобуси з рейсів. Особисто до мене звертаються лучани. Найбільша кількість звернень щодо недостатньої кількості автобусів або їх відсутності після 21 години», – каже Поліщук.



Перевізники цю проблему пояснюють тим що до 28 вересня комендантська година на Волині була до 23 години, тому водії нібито не встигали повернутися «в гараж», поприбирати автобус та повернутися додому до настання комендантської години. Проте, із скороченням тривалості комендантської години до опівночі проблема із невиконанням не зникла. Мабуть, існують й інші причини.



«Є питання до окремих водіїв, які порушують трудову дисципліну. Проводиться робота з водіями в тому числі», – визнає представник «Бест Ленад Груп» Сергій Гураль.



Після проведених перевірок та відповідних приписів у листопаді 2022-го в міськраді побачили «позитивну динаміку» в роботі приватних перевізників. Так у згаданого «Бест Ленад Груп» кількість виконаних рейсів офіційно зросла на 15-20%.



Також із запровадженням заходів економії електроенергії у Луцьку суттєво обмежили роботу вуличного освітлення. Офіційно немає жодних вказівок щодо обмеження роботи громадського транспорту через це, проте його відсутність створює суттєвий дискомфорт для водіїв. Особливо через пішоходів, які переходять та перебігають дорогу у невстановлених місцях.



«Після 21-ї вже місто темне і пішоходи ходять в чорному одязі. Це додатковий стрес для водіїв», – розповідає один із перевізників на умовах анонімності.



Гроші та тарифи



Ще в 2019 році у багатьох маршрутках та у всіх тролейбусах, які возять пасажирів у Луцьку, запровадили систему електронної оплати проїзду «City Card». Проте, за три роки роботи викорінити оплату готівкою у громадському транспорті не вдалося, хоча і вдалося суттєво обмежити.



«Якщо раніше готівки було 25-30%, то зараз це 10%», – вважає начальник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка.



На окремих маршрутах водіїв «дисциплінували», щоб не брати готівку у пасажирів взагалі. На інших же вона досі є. Причин цього принаймні декілька. По-перше, у місті досі курсують популярні приміські рейси, наприклад №251 «Підгайці-Забороль», №227 «Луцьк-Боголюби», №210 «Луцьк-Рованці», де оплатити можливо лише готівкою. В результаті повністю відучити пасажирів від оплати готівкою у громадському транспорті поки неможливо.



По-друге, у місті не багато роз’яснювальних матеріалів, а також терміналів, де гості міста можуть купити електронну карту або ж одноразовий квиток. Частково проблему вирішує можливість оплатити проїзд звичайною банківською картою із технологією PayPass.



По-третє, готівку у маршрутках важко облікувати, тому раніше несумлінні водії були зацікавлені брати її, адже частину могли брати собі як додаток до зарплати. Нині перевізники переконують, що такої практики немає.



Проблеми з системою оплати



Хоча нині всі перевізники на міських маршрутах офіційно зобов’язуються використовувати систему електронної оплати «CityCard», не під запис вони нарікають на значну комісію, яку бере оператор цієї системи.



«CityCard» бере 10% з кожної транзакції. Це найбільше в Україні. В Тернополі за те саме беруть 5%», – каже перевізник, що обслуговує маршрут №11.



Натомість про рентабельність роботи перевізники говорити наразі відмовляються. Мовляв, під час війни не на часі нарікати на це. До того ж у червні 2022-го Луцька міська рада відреагувала на різке зростання вартості пального. З 16 червня за рішенням міськвиконкому вартість проїзду підняли з 8 до 14 гривень. В унісон із цим підняли і вартість проїзду на приміських маршрутах.



Окрім гарячої лінії 15-80 типовим майданчиком для скарг на громадський транспорт стали соцмережі. Скарги пишуть як публічно у міських групах, так і приватними повідомленнями міському голові. Типові проблеми: відсутність транспорту після 21 години, проблеми із електронною оплатою та стан маршруток. Колаж автора

Міська влада видає приписи про усунення порушень та публічно критикує перевізників під час розгляду їх звітів, проте не спішить розривати договори через наявність порушень. Одна із причин цього: далеко не на всіх маршрутах є черга із охочих возити пасажирів, адже не всі маршрути однаково прибуткові. Наприклад, досі не вдалося знайти перевізника на маршрут №50 «Луцьк – Брище», на який міськвиконком повторно оголосив конкурс під час чергового засідання.



Робота тролейбусів у Луцьку і так була завідомо дотаційна ще до початку повномасштабної війни через значну кількість пільговиків, які ними користуються. Так, за даними Держказначейства за перевезення у січні-жовтні 2022-го Луцька міська рада вже переказала Луцькому підприємству електротранспорту понад 47 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умови повномасштабної війни внесли свої корективи у роботу громадського транспорту у Луцьку. Перебої в електропостачанні обмежують роботу тролейбусів, а ціни на пальне та комендантська година, зокрема, — роботу маршруток. В результаті пасажири за 9 місяців війни неодноразово скаржилися на брак транспорту, особливо у вечірній час, проблеми із електронною оплатою, стан автобусів тощо.Про те, в яких умовах працює громадський транспорт в Луцьку і чи є перспективи покращення ситуації, Центр журналістських розслідувань «Сила правди» в рамках проєкту «Медіаграмотність у регіонах України» запитав у міських перевізників та представників влади.З 24 лютого у зв’язку з воєнним станом у місті транспорт курсував за так званим «графіком вихідного дня», тобто близько 50% одиниць транспорту на маршрутах. Впродовж дев’яти місяців ситуація змінювалася, адже на реальну кількість транспорту впливають сумлінність перевізників, наявність електроенергії для забезпечення електротранспорту, рентабельність тих чи інших маршрутів, час початку комендантської години тощо.Наприклад, на роботу електротранспорту накладали обмеження атаки на енергетичну систему України. Під час повних аварійних відключень тролейбуси не виходили на маршрути, а після обстрілу підстанції на вулиці Карбишева певний час не працювали тяглові підстанції у цьому районі, тому маршрути руху деяких тролейбусів змінили. Та і загалом для економії електроенергії у Луцьку зменшили кількість рейсів на багатьох маршрутах, зокрема на популярних маршрутах кільцевого руху №15 та №15а.Якщо говорити про маршрутки, то далеко не на всіх маршрутах перевізники виконували рейси. Зокрема перевірки за серпень-жовтень 2022-го найбільшого перевізника Луцька «Бест Ленад Груп» показали такий відсоток виконання рейсів на маршрутах: №2 – 57%, №3 – 54%, №9 – 50%, №10 – 26%, №12 – 38%, №24 – 49%, №25 – 77%, №30 – 59%, №32 – 62%. В інших перевізників показники за цей самий період різняться. Зокрема на маршруті №28 перевізник навіть перевиконав планові показники: при нормі виконання 95% рейсів вони виконали 96%. Натомість маршруті №11 два перевізники виконали 65% та 80% рейсів.Ці показники встановили за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Вона відслідковує оплату проїзду в маршрутках електронними засобами, а також рух маршруток в режимі онлайн. Його лучани можуть також побачити на електронних табло і в онлайн-додатках, зокрема City Bus Lutsk.Що ж до скарг громадян на роботу маршруток на гарячу лінію міста «15-80», то тут рекордсменами були маршрути №3 «Шпиталь – с. Гаразджа» (23 скарги) та №9 «Райлікарня – Вересневе» (25 скарг). Також активно скаржилися лучани і в соцмережах, зокрема на сторінці міського голови«З’їжджають раніше автобуси з рейсів. Особисто до мене звертаються лучани. Найбільша кількість звернень щодо недостатньої кількості автобусів або їх відсутності після 21 години», – каже Поліщук.Перевізники цю проблему пояснюють тим що до 28 вересня комендантська година на Волині була до 23 години, тому водії нібито не встигали повернутися «в гараж», поприбирати автобус та повернутися додому до настання комендантської години. Проте, із скороченням тривалості комендантської години до опівночі проблема із невиконанням не зникла. Мабуть, існують й інші причини.«Є питання до окремих водіїв, які порушують трудову дисципліну. Проводиться робота з водіями в тому числі», – визнає представник «Бест Ленад Груп»Після проведених перевірок та відповідних приписів у листопаді 2022-го в міськраді побачили «позитивну динаміку» в роботі приватних перевізників. Так у згаданого «Бест Ленад Груп» кількість виконаних рейсів офіційно зросла на 15-20%.Також із запровадженням заходів економії електроенергії у Луцьку суттєво обмежили роботу вуличного освітлення. Офіційно немає жодних вказівок щодо обмеження роботи громадського транспорту через це, проте його відсутність створює суттєвий дискомфорт для водіїв. Особливо через пішоходів, які переходять та перебігають дорогу у невстановлених місцях.«Після 21-ї вже місто темне і пішоходи ходять в чорному одязі. Це додатковий стрес для водіїв», – розповідає один із перевізників на умовах анонімності.Ще в 2019 році у багатьох маршрутках та у всіх тролейбусах, які возять пасажирів у Луцьку, запровадили систему електронної оплати проїзду «City Card». Проте, за три роки роботи викорінити оплату готівкою у громадському транспорті не вдалося, хоча і вдалося суттєво обмежити.«Якщо раніше готівки було 25-30%, то зараз це 10%», – вважає начальник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка.На окремих маршрутах водіїв «дисциплінували», щоб не брати готівку у пасажирів взагалі. На інших же вона досі є. Причин цього принаймні декілька. По-перше, у місті досі курсують популярні приміські рейси, наприклад №251 «Підгайці-Забороль», №227 «Луцьк-Боголюби», №210 «Луцьк-Рованці», де оплатити можливо лише готівкою. В результаті повністю відучити пасажирів від оплати готівкою у громадському транспорті поки неможливо.По-друге, у місті не багато роз’яснювальних матеріалів, а також терміналів, де гості міста можуть купити електронну карту або ж одноразовий квиток. Частково проблему вирішує можливість оплатити проїзд звичайною банківською картою із технологією PayPass.По-третє, готівку у маршрутках важко облікувати, тому раніше несумлінні водії були зацікавлені брати її, адже частину могли брати собі як додаток до зарплати. Нині перевізники переконують, що такої практики немає.Хоча нині всі перевізники на міських маршрутах офіційно зобов’язуються використовувати систему електронної оплати «CityCard», не під запис вони нарікають на значну комісію, яку бере оператор цієї системи.«CityCard» бере 10% з кожної транзакції. Це найбільше в Україні. В Тернополі за те саме беруть 5%», – каже перевізник, що обслуговує маршрут №11.Натомість про рентабельність роботи перевізники говорити наразі відмовляються. Мовляв, під час війни не на часі нарікати на це. До того ж у червні 2022-го Луцька міська рада відреагувала на різке зростання вартості пального. З 16 червня за рішенням міськвиконкому вартість проїзду підняли з 8 до 14 гривень. В унісон із цим підняли і вартість проїзду на приміських маршрутах.Окрім гарячої лінії 15-80 типовим майданчиком для скарг на громадський транспорт стали соцмережі. Скарги пишуть як публічно у міських групах, так і приватними повідомленнями міському голові. Типові проблеми: відсутність транспорту після 21 години, проблеми із електронною оплатою та стан маршруток. Колаж автораМіська влада видає приписи про усунення порушень та публічно критикує перевізників під час розгляду їх звітів, проте не спішить розривати договори через наявність порушень. Одна із причин цього: далеко не на всіх маршрутах є черга із охочих возити пасажирів, адже не всі маршрути однаково прибуткові. Наприклад, досі не вдалося знайти перевізника на маршрут №50 «Луцьк – Брище», на який міськвиконком повторно оголосив конкурс під час чергового засідання.Робота тролейбусів у Луцьку і так була завідомо дотаційна ще до початку повномасштабної війни через значну кількість пільговиків, які ними користуються. Так, за даними Держказначейства за перевезення у січні-жовтні 2022-го Луцька міська рада вже переказала Луцькому підприємству електротранспорту понад 47 мільйонів гривень.

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