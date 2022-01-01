Майже 88 тисяч окупантів уже загинули в Україні





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,

- танків - 2908 (+3) од.

- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,

- артилерійських систем -1899 (+2) од.,

- РСЗВ - 395 (+0) од.

- засоби ППО - 209 (+0) од.,

- літаків - 278 (+0) од.,

- вертольотів - 261 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

- крилаті ракети - 531 (+0),

- кораблі/катери - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,

- спеціальна техніка – 163 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:- особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,- танків - 2908 (+3) од.- бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,- артилерійських систем -1899 (+2) од.,- РСЗВ - 395 (+0) од.- засоби ППО - 209 (+0) од.,- літаків - 278 (+0) од.,- вертольотів - 261 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),- крилаті ракети - 531 (+0),- кораблі/катери - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,- спеціальна техніка – 163 (+0).

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