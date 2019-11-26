На Волині плетуть зимове маскування для військових: потрібні помічники





Про це розповіла Наталія Палихата.



За понад вісім місяців роботи волонтери уже сплели 700 маскувальних сіток площею 10 тисяч квадратних метрів.



Нині ж у центрі плетіння сіток і кікімор Нововолинська щодня потребують робочих рук, адже стараються максимально швидко виконувати замовлення військових, - говорить волонтерка Наталія Волохата. Щодня волонтери сплітають дві сітки, а якщо людей приходить більше – три.



"Спершу був ажіотаж, приходило дуже багато людей. Коли спускалися тільки в підвал під час тривоги, ми нараховували навіть до 350 осіб. На сьогодні постійних залишилося, напевно, навіть не 30-ть", – каже волонтерка Анна Воскобойник і просить помічників долучатися до плетіння сіток хоч на декілька годин у день.



Волонтерка Наталія Полихата щодня приходить в гуманітарний штаб. Сітки плете по 3-4 години. Для плетіння сіток використовує шматки тканини білого та зеленого кольорів.



"Бачите, снігова гама, це вже як сніг випаде, то будуть маскуватися хлопці. Також плямки сірі вплітаємо, оце ніби як бруд, все природньо щоб виглядало", – говорить волонтерка.



Вчилися плести сітки волонтери з допомогою відео в інтернеті. Роботу із запитами військових підрозділів курує гуманітарний штаб "Нововолинськ. Help". Основу для сіток купує міська рада, також волонтери оголошують збори грошей.



"Була недавно така подія, що нам подзвонили з "Азову" і хотіли замовити 300 сіток. Вони, напевно, думали, що в нас тут цех. В нас дуже велика потреба в сітках для будь-яких бригад. В основному 14-та, кордон наш, Білорусь, але і 39, і 53 – всі мають наші сітки", – каже волонтерка Ірина Власюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери гуманітарного штабу "Нововолинськ. Help" з лютого плетуть маскувальні сітки та кікімори для військових. Нині взялися за виготовлення маскування білого кольору, яке знадобиться бійцям взимку.Про це розповіла Суспільному волонтеркаЗа понад вісім місяців роботи волонтери уже сплели 700 маскувальних сіток площею 10 тисяч квадратних метрів.Нині ж у центрі плетіння сіток і кікімор Нововолинська щодня потребують робочих рук, адже стараються максимально швидко виконувати замовлення військових, - говорить волонтерка Наталія Волохата. Щодня волонтери сплітають дві сітки, а якщо людей приходить більше – три."Спершу був ажіотаж, приходило дуже багато людей. Коли спускалися тільки в підвал під час тривоги, ми нараховували навіть до 350 осіб. На сьогодні постійних залишилося, напевно, навіть не 30-ть", – каже волонтеркаі просить помічників долучатися до плетіння сіток хоч на декілька годин у день.Волонтерка Наталія Полихата щодня приходить в гуманітарний штаб. Сітки плете по 3-4 години. Для плетіння сіток використовує шматки тканини білого та зеленого кольорів."Бачите, снігова гама, це вже як сніг випаде, то будуть маскуватися хлопці. Також плямки сірі вплітаємо, оце ніби як бруд, все природньо щоб виглядало", – говорить волонтерка.Вчилися плести сітки волонтери з допомогою відео в інтернеті. Роботу із запитами військових підрозділів курує гуманітарний штаб "Нововолинськ. Help". Основу для сіток купує міська рада, також волонтери оголошують збори грошей."Була недавно така подія, що нам подзвонили з "Азову" і хотіли замовити 300 сіток. Вони, напевно, думали, що в нас тут цех. В нас дуже велика потреба в сітках для будь-яких бригад. В основному 14-та, кордон наш, Білорусь, але і 39, і 53 – всі мають наші сітки", – каже волонтерка

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