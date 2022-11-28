В ISW розповіли, яких контрнаступів окупанти бояться найбільше





Про це йдеться у новому звіті ISW, пише



Зазначається, що росіяни очікують, що українські Сили оборону можуть перетнути Дніпро та провести контрнаступ на сході Херсонщини. Це може загрожувати всім наземним лініям зв'язку з Криму на материк.



Водночас окупанти вже не розраховують, що зможуть завадити бійцям ЗСУ форсувати річку. Також вони не надають пріоритетності оборонним позиціям, які б зупинили таку переправу.



Російські військові укріплюють свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на сході Херсонщини для захисту від українського контрнаступу.



На супутникових знімках помітно, що росіяни першочергово приділяють увагу риттю окопів і спорудженню протитанкових укріплень типу «зуби дракона» вздовж ліній розмежування. Вони з’єднують війська рф з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя Запорізької області.



Однак польові фортифікаційні споруди більше схожі на блокпости, ніж на оборонні лінії. Загарбники також потужно укріпили 3-кілометрову смугу землі, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонщини. Крім того це зробили і уздовж пляжів на південь і схід від цієї смуги.



Більшість польових укріплень на лівому березі Дніпра оптимізовані для захисту від проїзду вздовж доріг. Саме тому вони були б вразливі на відкритій місцевості у разі оточення. Також укріплення не виходять далеко за межі самих доріг, більшість позицій мають відкриті фланги. Багато з них не знаходяться на тактичній відстані підтримки одна від одної, тому вони вразливі для українського тактичного оточення.



Аналітики ISW припускають, що окупанти намагатимуться затримати контрнаступ ЗСУ, щоб розгорнути ще більше підкріплень. Також в інституті підкреслили, що іноді контрнаступи розвивалися набагато швидше, ніж розпочиналися.



Зусилля російських військових свідчать про те, що ця місцевість є критично важливою для подальшого перебігу війни. Якщо на сході Херсонщини закріпляться українські захисники, то вони зможуть загрожувати додатковим контрнаступом на Мелітополь із заходу.



«ISW не пропонує жодних прогнозів щодо майбутніх українських операцій і не дає жодних оцінок щодо спроможності України проводити контрнаступальні операції, про які йшлося вище. Російські військові, однак, чітко розглядають український контрнаступ через Дніпро та/або через Кінбурнську косу як можливий і дуже небезпечний», – наголосили в ISW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський інститут вивчення війни проаналізував супутникові знімки, на яких видно укріплення російських загарбників на Херсонщині. Завдяки цьому стала відома вразливість росіян та те, яких контрнаступів вони очікують.Про це йдеться у новому звіті ISW, пише Слово і Діло. Зазначається, що росіяни очікують, що українські Сили оборону можуть перетнути Дніпро та провести контрнаступ на сході Херсонщини. Це може загрожувати всім наземним лініям зв'язку з Криму на материк.Водночас окупанти вже не розраховують, що зможуть завадити бійцям ЗСУ форсувати річку. Також вони не надають пріоритетності оборонним позиціям, які б зупинили таку переправу.Російські військові укріплюють свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на сході Херсонщини для захисту від українського контрнаступу.На супутникових знімках помітно, що росіяни першочергово приділяють увагу риттю окопів і спорудженню протитанкових укріплень типу «зуби дракона» вздовж ліній розмежування. Вони з’єднують війська рф з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя Запорізької області.Однак польові фортифікаційні споруди більше схожі на блокпости, ніж на оборонні лінії. Загарбники також потужно укріпили 3-кілометрову смугу землі, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонщини. Крім того це зробили і уздовж пляжів на південь і схід від цієї смуги.Більшість польових укріплень на лівому березі Дніпра оптимізовані для захисту від проїзду вздовж доріг. Саме тому вони були б вразливі на відкритій місцевості у разі оточення. Також укріплення не виходять далеко за межі самих доріг, більшість позицій мають відкриті фланги. Багато з них не знаходяться на тактичній відстані підтримки одна від одної, тому вони вразливі для українського тактичного оточення.Аналітики ISW припускають, що окупанти намагатимуться затримати контрнаступ ЗСУ, щоб розгорнути ще більше підкріплень. Також в інституті підкреслили, що іноді контрнаступи розвивалися набагато швидше, ніж розпочиналися.Зусилля російських військових свідчать про те, що ця місцевість є критично важливою для подальшого перебігу війни. Якщо на сході Херсонщини закріпляться українські захисники, то вони зможуть загрожувати додатковим контрнаступом на Мелітополь із заходу.«ISW не пропонує жодних прогнозів щодо майбутніх українських операцій і не дає жодних оцінок щодо спроможності України проводити контрнаступальні операції, про які йшлося вище. Російські військові, однак, чітко розглядають український контрнаступ через Дніпро та/або через Кінбурнську косу як можливий і дуже небезпечний», – наголосили в ISW.

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