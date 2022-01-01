Лише 30% споживачів на Волині мають електроенергію

Лише 30% споживачів на Волині мають електроенергію
Станом на 9:00 ранку 28 листопада у Волинській області заживлено 30% споживачів. Це пов’язано із дефіцитом потужності в об’єднаній енергетичній системі України та застосуванням аварійних графіків відключень у багатьох регіонах.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

На Волині забезпечується електропостачання усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, КНС, водозабори, котельні ті ін.).

Населення заживлено у межах гранично допустимої потужності, яку дозволяє система.

Напруга подається з чергуванням споживачів, аби уникнути перенавантаження ліній. Наразі дозволена потужність по області становить 140,35 МВт – при потребі 350 МВт.

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Теги: електроенергія, Волинь
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